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Sosyal Medyada Pikachu Kostümlü Eylemci Rüzgarı

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ANTALYA’DA HAREKETLİ GÜNLER KİMSEYİ GÜLDÜRDÜ

Antalya’daki protestolar sırasında, kalabalık içinde sarı renkteki Pokémon karakteri Pikachu kostümü giymiş bir eylemci dikkat çekti. Polis müdahalesi anında çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Eylemcinin giydiği kostüm, protestoların ciddi atmosferini mizahi bir şekilde etkileyerek göze çarptı.

PİKACHU: GÜLERKEN GÜÇLENİYORUZ

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümlü eylemci ile birlikte bir video çekerek sosyal medyada bu görüntüyü paylaştı ve protestoya destek verdi. Eylemci kameralar karşısında şu sözleri sarf etti: “Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana.” Kaya ise eylemciye “İyi ki varsın Pikachu” diyerek destek sundu.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER BÜYÜK OLDU

Pikachu kostümlü eylemcinin görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede popüler hale geldi. Kullanıcılar, eylemin yaratıcı yönünü takdir etti ve protestoların mizahi bir sembolü olarak gördükleri bu anı yaygın bir şekilde paylaştı.

ÖNEMLİ

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Antalya’da Pikachu Kostümlü Eylemci Görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sürerken, Antalya'daki eylemlerde Pikachu kostümlü bir protestocu dikkat çekti.
Gündem

Pikachu Kostümlü Eylemci Sosyal Medyada Gündem Oldu

Protestolar sırasında dikkat çeken Pikachu, CHP'li Aykut Kaya ile röportaj yaparak, ülke gerginliklerine karşı eylem düzenleme kararı aldığını belirtti.

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