Sosyal Medyada Tehlikeli Bir Akım!

TEHLİKELİ AKIM ÇOCUKLAR ARASINDA YAYILIYOR

Sosyal medyada ortaya çıkan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılmaya başlıyor. Bu akım, “boğaz sıkma oyunu” olarak adlandırılıyor. Bu sözde oyun, çocukların hayatlarını tehlikeye atıyor. Çocuklar, arkadaş ortamlarında birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

KAN AKIŞI AZALDIĞINDA TEHLİKE ARTIYOR

Uzmanlar, ebeveynleri bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Kalpten çıkan aort damarının beyi beslediğini ve bu damarın boyunun her iki tarafında bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, çocukların bu damarın çıkış noktalarına baskı yaparak beyne giden kan akışını azalttıklarını belirtiyor.

DÜŞÜK TANSİYON VE KALICI HASAR RİSKİ

Bu tür baskıların sonuçları sadece kan akışının azalması ile sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yapılan baskının kalp atışını yavaşlattığını, damarların genişlediğini ve tansiyonun düştüğünü aktarıyor. Bu durum, kalıcı hasar bırakma riski taşıyor. Uzmanlar, bu tür tehlikeli davranışların önlenmesi için aileler ve okulların önemli bir rol üstlendiğini, çocukların sosyal medya kaynaklı akımlardan korunması gerektiğini ifade ediyor.