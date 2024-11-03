More
Gündem

“Sosyal Medyada Zurna Çalan Çinli”

sosyal-medyada-zurna-calan-cinli

ÇİN’DEN GELEN ZURNA USTASI

Tekirdağ’da sürücülerin boş bir arazi içerisindeki zurna çalan Çinli Tao Jıanwaı’yı görüntülemesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bu ilginç görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

ZURNAYI HOBİ OLARAK GÖRÜYOR

Tao Jıanwaı, zurna çalmasının nedenini açıklarken, “Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” ifadelerini kullandı. Müzik ile olan bu tutkusunu, diğer insanlara zarar vermemek adına sakin alanlarda hayata geçirdiğinin altını çizdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Borsa İstanbul’da BIST 100 Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde yüzde 1'den fazla düşerek 8,772 puana indi.
Ekonomi

Citi’nin Enflasyon Analizi Ve Değerlendirmesi

Citi ekonomistleri, Türkiye'nin Ekim ayı enflasyon verilerini analiz etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.