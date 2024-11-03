“Sosyal Medyada Zurna Çalan Çinli”

ÇİN’DEN GELEN ZURNA USTASI

Tekirdağ’da sürücülerin boş bir arazi içerisindeki zurna çalan Çinli Tao Jıanwaı’yı görüntülemesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bu ilginç görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

ZURNAYI HOBİ OLARAK GÖRÜYOR

Tao Jıanwaı, zurna çalmasının nedenini açıklarken, “Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” ifadelerini kullandı. Müzik ile olan bu tutkusunu, diğer insanlara zarar vermemek adına sakin alanlarda hayata geçirdiğinin altını çizdi.