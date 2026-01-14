Sosyal Yardımlar: Ek Destek Uygulaması Geliyor

Yeni model ile birlikte mevcut sosyal yardımların dışında, gelir düzeyinde yetersizlik yaşayan hanelere ek bir destek sağlanması hedefleniyor. Pilot uygulamanın ardından sistemin aşamalı olarak ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DA KAPSAMDA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, en düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalan bireylerin de yeni sistem içerisinde ele alınmasına karar verildi. Bu çerçevede, gelir seviyesi yetersiz emeklilere yönelik kalıcı bir destek mekanizması kurulması planlanıyor.

SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ GENİŞLİYOR

Yeni düzenleme ile yalnızca aileler değil, yaşlı bireyler de daha geniş bir sosyal koruma kapsamına alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, daha önceki açıklamalarında bu sistemin uzun vadeli bir sosyal güvenlik reformunun bir parçası olduğunu belirtmişti.

PİLOT UYGULAMA 2026, YAYGINLAŞMA 2027

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, vatandaşlık maaşının 2026 yılında belirlenen pilot illerde uygulanacağını, 2027 yılında ise ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

SOSYAL YARDIMLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Uzmanlar, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin temel amaçlarından birinin, çeşitli kurumlar tarafından sağlanan sosyal yardımları tek bir çatı altında toplayarak, bürokrasiyi azaltmak ve gerçek ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşmak olduğunu vurguladı.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞINDAN YARARLANABİLECEK?

Vatandaşlık maaşında dikkate alınacak ölçüt bireysel gelir değil, hanehalkı toplam geliridir. Gelir testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilecek. *Hane geliri asgari ücretin altında olanlar sisteme dahil edilecek, *SGK’dan 65 yaş aylığı gibi sınırlı gelir elde edenler belirli ölçülerde yararlanabilecek, *Öğrenciler, askerler ve işsizlik ödeneği alanlar kapsam dışında kalacak.

GELİR KRİTERİ NASIL UYGULANACAK?

Yeni sistemde ana hedef, asgari ücretin altında geliri olan hanelerin kalmamasını sağlamak. Hane gelirinin asgari ücretin altında olması durumunda, eksik kalan miktar vatandaşlık maaşı olarak ödenecek. Örneğin: *Hane geliri 15 bin TL ise, eksik kalan tutar destek olarak verilecek, *Hane geliri 20 bin TL ise, daha düşük tutarda ödeme yapılacak. *Bu durumda, herkese eşit miktarda maaş değil, ihtiyaçlara göre değişen destek sağlanacak.