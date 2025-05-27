Soyunma Odasında Gerginlik Yaşandı!

OLAYLI HAREKET VE GERGİNLİK

Galatasaray’dan Fiorentina’ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, İtalya’da dikkat çeken bir olayın merkezinde yer alıyor. İtalya medyasından Radio Firenze Viola’nın bildirdiğine göre, Zaniolo, Fiorentina ile Roma U20 takımları arasında gerçekleşen karşılaşmanın ardından soyunma odasına izinsiz girdi ve rakip takımdan bir oyuncuya yumruk attı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası Roma kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yapılan incelemeye göre, maçın ardından Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir.”

ZANIOLO’DAN SAVUNMA AÇIKLAMASI

İddiaların ardından Nicolo Zaniolo, açıklama yaparak kendini savundu ve “Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve Roma soyunma odasına geçerek onlara sezon için tebriklerimi ilettim. Ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden ortamın daha da gerilmesini önlemek için oradan ayrıldım” şeklinde konuştu.