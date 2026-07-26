ABD’li astronot Chris Williams ve Rus kozmonotlar Sergei Kud-Sverchkov ile Sergei Mikaev, sekiz aylık uzay istasyonu görevinin ardından Kazakistan’a iniş yaptı. Soyuz MS-28 kapsülü, Dzhezkazgan’ın güneydoğusundaki belirlenen bölgeye paraşütle sorunsuz iniş yaptı. Mürettebat için 241 gün süren bu görev, Williams ve Mikaev’in ilk, Kud-Sverchkov’un ise ikinci uzay yolculuğu oldu.

MÜRETTEBAT KARAGANDA'YA GÖTÜRÜLECEK

Kazakistan’daki inişin ardından ekip helikopterle Karaganda’ya götürülecek. Williams buradan uçakla Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’ne dönecek. Kud-Sverchkov ve Mikaev ise Moskova yakınlarındaki Star City’deki eğitim üssüne gidecek.

SOĞUK SAVAŞ RAKİPLERİNİN UZAY İŞBİRLİĞİ

Soğuk Savaş döneminde uzay yarışının rakipleri olan Rusya ve ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer projelerde işbirliği yapıyor. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya asker göndermesiyle ilişkiler gerginleşse de Washington ve Moskova, her iki ülkenin araçlarıyla istasyona ekip göndermeye devam etti.

İSTASYONA YENİ EKİP KATILDI

14 Temmuz’da NASA astronotu Anil Menon ve Roscosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ile Anna Kikina, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden sekiz aylık görev için istasyona ulaştı. NASA Yöneticisi Jared Isaacman fırlatmayı izledi; bu bir NASA yetkilisinin sekiz yıl sonra Baykonur’a ilk ziyaretiydi. Yeni ekip, NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot ve Roscosmos kozmonotu Andrei Fedyaev ile birlikte Expedition 75 kapsamında göreve başladı.