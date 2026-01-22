Sözleşmeli Personele Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geldi

sozlesmeli-personele-yari-zamanli-calisma-hakki-geldi

Kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personeli etkileyen yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet memurlarına doğum veya evlat edinme sonrası verilen yarım zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasla uygulanacak. Yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacak sözleşmeli personelin belirlenmesinde ise Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

DOĞUM SONRASI ÇALIŞMA HAKLARI

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Ek Madde 43 yer almaktadır. Söz konusu madde, “Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104’üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurların ise babalık izninin bitiminden sonra, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarım zamanlı çalışma talebinde bulunabileceğini” belirtmektedir. Bu düzenleme, yarım zamanlı çalışmaya geçen memurların, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak şartıyla, başvuru tarihinden itibaren normal zamanlı çalışmaya geri dönebilmesine imkan tanıyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TANIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, kamu idareleri ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşmeli bir şekilde çalıştırılan ve işçi statüsünde yer almayan kamu hizmeti görevlilerine sözleşmeli personel denmektedir. Bu personel her yıl yeni bir sözleşme imzalayarak görevine devam etmektedir. Sözleşmesi yenilenmeyen personel ise görevini sona erdirmektedir. Genel çerçevede sözleşmeler her yıl yenilenmesi nedeniyle, kendi istekleri dışında sözleşmesi yenilenmeyen personel sayısı oldukça düşüktür.

