Sözlü Sınav Adayları Açıklandı

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli bir gelişme duyuruldu. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmede, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair detaylar paylaşıldı.

SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ADAYLAR BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesini açıkladı. Bakanlık, “Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak” ifadelerine yer verdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci tamamlandı ve başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE DUYURULAR

Bu süreçte, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ve tarihi, Bakanlık tarafından daha sonra açıklanacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin bilgilerin ise sözlü sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandıktan sonra duyurulması bekleniyor.