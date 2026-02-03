SpaceX’in FCC’ye Tarihi Başvurusu: Hedef 1 Milyon Uydu

SpaceX, yapay zeka teknolojilerinin artan işlem gücü gereksinimini desteklemek adına Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) tarihi bir başvuruda bulundu. Şirket, yörüngede güneş enerjisiyle çalışan ve toplamda bir milyon uydudan oluşacak geniş bir ağ kurmayı planlıyor. Başvuru detaylarına göre, bu merkez, güneş enerjisi ile çalışacak ve yapay zeka ihtiyaçları için gerekli bilgi işlem kapasitesini sağlayacak şekilde tasarlanmış.

SAYI OLDUKÇA FAZLA

Şirket, her biri 50 kilometreye yayılan dar yörünge katmanlarında faaliyet gösterecek bir milyon uydu konuşlandırma talebinde bulunuyor. Bu sayı, şu anda yörüngede bulunan yaklaşık 9 bin 600 aktif Starlink uydusuna kıyasla önemli ölçüde bir artışa işaret ediyor. Federal İletişim Kurulu’nun, daha önce yaptığı uygulamalara dayanarak, SpaceX’in bu büyük miktardaki uydu talebini azaltma ihtimali bulunuyor. Kurul, daha önce şirketin 30 bin uydu talebi sonrasında çok daha düşük sayılara onay vermişti.

