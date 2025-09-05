Spalletti, Fenerbahçe’ye Olumsuz Yanıt Verdi

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA SPALLETTİ’DEN BEKLENEN CEVAP

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışına hız vermişti ve bu süreçte Luciano Spalletti ismi öne çıkmıştı. Ancak İtalyan teknik adamdan beklenen yanıt sonunda geldi. TRT Spor’un bilgilerine göre, Spalletti sarı-lacivertli kulübe takım çalıştırmak istemediğini açıkladı ve şu anda ailesiyle daha fazla vakit geçirme arzusunu dile getirdi.

SPALLETTİ’NİN KARARININ NEDENLERİ

Deneyimli çalıştırıcı, bu kararının yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı olmadığını, genel bir dinlenme ihtiyacı hissettiğini de ifade etti. 66 yaşındaki Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış ve haziran ayında görevinden ayrılmıştı. O tarihten bu yana aktif bir kulüple anlaşma yapmayan teknik adam, kariyerinde Roma, Napoli ve Inter gibi büyük kulüplerde görev alarak tecrübe kazanmıştı.

YENİ GÖRÜŞMELERİN BAŞLANGICI

Fenerbahçe yönetimi, Spalletti’den gelen bu açıklama sonrası, listedeki diğer teknik direktör adaylarıyla görüşmelerine hız verecek. Bu süreçte sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.