SPD’nin Çöküşü ve Koalisyon Seçenekleri

ALMANYA’DA BEKLENMEDİK SEÇİM SONUÇLARI

Almanya’da gerçekleştirilen erken seçimlerin sonuçları Avrupa’da büyük bir şaşkınlık yarattı. Aşırı sağcı AfD, SPD’yi geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. SPD, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük yenilgiyi yaşadı. “Almanya’da seçim DEPREMİ!” şeklinde tanımlanan sonuçlar, dikkat çekiyor.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin gerçekleştirdiği sandık çıkış anketine göre, CDU/CSU, oyların %28,6’sını alarak birinci sırada yer aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nden (CSU) oluşan CDU/CSU, 2021 seçimlerine göre oylarını 4,4 puan artırdı. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise, oy oranını 10 puan artırarak %20,4 ile tarihi bir zirveye ulaştı. SPD, %16,3’lük oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı ve önceki seçimlere göre 9,4 puan oy kaybetti. Ayrıca, Yeşiller Partisi %12,3’e gerileyerek 2,4 puan kaybetti.

PARTİLER ARASINDAKİ REKABET

Seçimlerde başarılı bir kampanya yürüten Sol Parti, önceki seçimlere göre oylarını 3,6 puan artırarak %8,5 oy oranına ulaşmayı başardı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise, bu seçimlerde büyük kayıplar yaşadı ve oy oranı %4,7 olarak görüldü. Seçim barajının %5 olduğu dikkate alındığında, FDP, meclis dışında kalma ihtimaliyle karşı karşıya. İlk kez genel seçimlere katılan “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisi de %4,9 oy aldı.

KUVVETLİ KOALİSYON İHTİMALİ

Almanya Federal Meclis’inde sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 209, AfD 149, SPD 119, Yeşiller 90, Sol Parti 62. Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek. Bu sonuçlarla, hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Federal Meclis’te çoğunluk için en az 316 milletvekiline ulaşmak gerekiyor.

KOALİSYON KURULMA SEÇENEKLERİ

CDU/CSU lideri Friedrich Merz, AfD ile koalisyon kurmak istemediğini açıkladığı için bu koalisyon mümkün görünmüyor. Bu şartlar altında CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümeti kurulması ihtimali öne çıkıyor. “FDP ve BSW İçin Geri Sayım: Baraj Geçilecek mi?” sorusu gündemde. Eğer FDP veya BSW meclise girerse, CDU/CSU-SPD’nin toplam milletvekili sayısı 294’e düşecek ve bu da koalisyon arayışını zorunlu hale getirecek. Üçlü koalisyon seçenekleri arasında CDU/CSU-SPD-Yeşiller veya CDU/CSU-SPD-FDP hükümetleri kurulabilir.

KOALİSYON MEVCUTLUĞUNDA SORUNLAR

Koalisyon seçeneklerindeki partilerin %5’lik seçim barajını aşma durumu, yeni hükümetin şekillendirilmesinde belirleyici olacak. Bu, Almanya’nın siyasi geleceği açısından kritik bir konu oluşturuyor.