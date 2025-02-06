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SPK 26 İnternet Sitesine Erişim Engeli

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KALDIRAÇLI İŞLEM YAPILAN SİTELERE HUKUKİ İŞLEM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültende, internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlemler gerçekleştiren 26 siteye erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemler yapma kararı aldı. Bu durum, kullanıcıların finansal güvenliğini artırmayı hedefliyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Engellenmesi istenen sitelerin listesi, SPK tarafından belirlenmiş olup, bu adım, söz konusu sitelerin yasa dışı faaliyetler yürüttüğü yönündeki tespitlere dayanıyor. Erişim engelinin uygulanması ile birlikte, yatırımcıların korunmasına yönelik önemli bir adım atılmış oluyor.

Kaynak: SPK

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