SPK’dan Geçici İşlem Yasağı Kararı

GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu, 24 Ocak 2025 tarihinde yayımladığı 2025/5 numaralı bültende 8 kişi için geçici işlem yasağı kararı aldı. Yayımlanan bültende yer alan bilgilere göre, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (TATEN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde belirtilen fiilin işlendiğine dair makul şüpheler oluştu.

PİYASA KORUMA AMAÇLI TEDBİRLER

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 1. maddesi çerçevesinde, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 6362 sayılı SPKn’nın 128/1-(a) maddesine dayanarak, 6362 sayılı SPKn’nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri gereğince, belirtilen kişiler hakkında 27 Ocak 2025 tarihli işlemlerden itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: SPK