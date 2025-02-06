SPK’dan Para Cezaları ve Suç Duyuruları

HALKA AÇIK ŞİRKETE PARA CEZASI KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Şubat 2025 tarihinde 2025/7 numaralı bültenini yayımlayarak halka açık bir şirkete para cezası kararı aldığını duyurdu. Bu karar, piyasa düzeninin sağlanması ve yatırımcı güveninin korunması amacıyla verilmiş bir önlem olarak ön plana çıkıyor.

ARACI KURUM VE ÜÇ ŞİRKET İÇİN PARA CEZALARI

Ayrıca, bültende yer alan bilgilere göre, bir aracı kurum ile birlikte toplamda üç ayrı şirket için de para cezası kararları çıkarıldı. Bu durum, ilgili şirketlerin piyasa kurallarına uymamaları sonucu gerçekleşen yaptırımlar olarak değerlendiriliyor. SPK’nın bu kararları, sektördeki düzenlemelerin ve denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: SPK