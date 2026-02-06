SPK Halka Arz ve Sermaye Artırımına Onay Verdi

Sermaye Piyasası Kurulu, haftalık bülteninde Ata Turizm İşletmecilik’in halka arzını onaylarken, iki şirketin sermaye artırımlarını ve çeşitli borçlanma aracı ihraçlarını da onayladı. Kurul, ayrıca idari para cezası keserek belirli suç duyurularında bulundu ve bazı internet sitelerine erişim engeli getirdi.

SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI

Büyük Şefler Gıda, Turizm, Tekstil, Danışmanlık, Organizasyon, Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 428 milyon liralık ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 2,8 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımları onaylandı. Ek olarak, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 1 milyar liralık, Vakıf Faktoring AŞ’nin 14 milyar liralık, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 4 milyar liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 8,4 milyar liralık, Yapı ve Kredi Bankası’nın 7 milyar liralık ve 10 milyar dolarlık, Pasha Yatırım Bankası’nın ise 25 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvuruları kabul edildi. D Varlık Kiralama AŞ’nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu da onaylandı.

YENİ FONLAR KURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu, V Portföy Yönetimi AŞ’nin “Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu”, “Katılım Şemsiye Fonu”, “Para Piyasası Şemsiye Fonu” ve “Serbest Şemsiye Fonu” kurulmasına izin verdi. Ayrıca, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Ondördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluş onayı ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgeleri de onaylandı.

IDARE VE SUÇ DUYURULARI

Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, “fon kullanım yeri değişikliğine ilişkin kararın gecikmeli açıklanması” ve “bağlı ortaklık alımına ilişkin bilgilendirmede gecikme” nedeniyle toplam 402 bin lira idari para cezası verdi. Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye ise “şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması” nedeniyle neredeyse 1,7 milyon lira ceza uygulandı. SPK, ayrıca Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) ile Ensari Sinai Yatırımlar AŞ (ENSRI) işlemleri ve Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) ile ilgili toplamda birçok kişiye idari para cezası kesme kararı aldı. Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ (ETYAT) işlemleriyle ilgili 9 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

KRİTİK ERİŞİM ENGELİ

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla izinsiz faaliyetlerin engellenmesine yönelik olarak belirli internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Türkiye’de yerleşik şahıslara yönelik olarak yurt dışından izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 12 internet sitesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtildi.