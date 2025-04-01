Spor Salonu Zinciri BXNG Club İflas Etti

İFLAS EDEN SPOR SALONU ZİNCİRİ

İflas eden şirketler sırasına bir spor salonu zinciri daha katıldı. Ülkenin önde gelen spor merkezleri arasında yer alan BXNG Club, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Hızlı bir büyüme gösteren BXNG Club, çektiği borç yükü nedeniyle aldığı bu beklenmedik iflas kararıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Geçen yıl Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan spor salonunun, iflas kararının açıklanmasının ardından şubelerini teker teker kapatma kararı aldığı açıklandı.

ŞUBELER KAPATILMA ENGELİ

BXNG Club, iflas mahkemesine sunduğu raporda, tasfiye planı çerçevesinde varlıklarının bir kısmını satmak için potansiyel alıcılarla müzakerelere başladığını bildirdi. Ancak bu süreçte, salonun sahipleri, işletmenin 600.000 dolarlık borcunu ödeyerek faaliyetlerini sürdürmeyi planladı; fakat müzakerelerin beklenildiği gibi sonuçlanmaması nedeniyle satış işlemi gerçekleşmedi. Satışın gerçekleşmemesinin ardından, Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo’daki kalan şubelerin kapatılma kararı alındı. BXNG Club’ın kapanışı, üyelere e-posta yoluyla iletildi. Kapanış sonrası e-posta aldıklarını belirten üyeler, o tarihten sonra salon ile iletişim kuramadıklarını ifade etti. Birçok eski üye, geri ödemenin mümkün olup olmadığını öğrenmek için salon sahipleriyle iletişim kurmaya çalıştıklarını; ancak bu süreçte zorluklarla karşılaştıklarını aktarıyor.