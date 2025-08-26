Spotify’a Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

SPOTIFY’IN YENİ SOSYAL ÖZELLİKLERİ

Dünyaca tanınan müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına yeni bir özellik sunmaya başlıyor. Uzun yıllardır müzik ve podcast bağlantıları farklı platformlar aracılığıyla paylaşılıyorken, yeni mesajlaşma özelliği sayesinde kullanıcılar bu içerikleri uygulama içinde saklama imkanına sahip olacak. Böylece aradıkları şarkıları tekrar bulmak için ayrı bir çaba sarf etmeyecekler.

KULLANIM DETAYLARI

Kullanıcılar, yalnızca birebir sohbet yapma imkanına sahip olacak ve daha önce içerik paylaştıkları kişilerle konuşmaya başlayabilecekler. Ortak çalma listeleri hazırlayan, “jam” ya da “blend” özelliklerini kullanan ve aynı Aile veya Duo planında bulunan kullanıcılar arasında sohbet başlatmak mümkün olacak. Sohbet isteğinin karşı tarafça onaylanması gerektiği de önemli bir detay. Ayrıca, Spotify dışındaki platformlar üzerinden gönderilen bağlantılara tıklayarak sohbet davetini onaylayan kişiler de bu sohbetlere katılabilecekler. Kullanıcılar, sohbetler için davet linkleri de gönderebilecek. Mesajlara ulaşmak için profil fotoğraflarına tıklanacak ve “Mesajlar” bölümü sol menüde yer alacak. Kullanıcılar, mesajlara emoji ile tepki verebilecekler.

Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında şifrelenmiş olduğunu belirtmiş, ancak uçtan uca şifreleme uygulanmadığını açıklamıştır. Şirket, ihlalleri önlemek amacıyla mesajları aktif bir şekilde inceleyebileceğini de eklemiştir. Bununla birlikte, kullanıcılar herhangi bir uygunsuz mesajı raporlayabilecektir. Yeni mesajlaşma özelliği, ilk etapta Latin Amerika ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerde, 16 yaş üstü ücretsiz ve Premium kullanıcılarına yönelik olarak sadece mobil platformda sunulacak. Önümüzdeki günlerde ise özellik ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelere yayılacak.

KULLANICI GERİ BİLDİRİMİ

Spotify son yıllarda sosyal özelliklerini artırarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl podcast’lere yorum yapabilme özelliği eklenmiş, video ağırlıklı yeni bir akış sayfası tasarlanmıştı. Ayrıca, müzik parçalarına yorum yapılabileceğinin sinyalleri verilmişti. Ancak bazı kullanıcılar, uygulamanın arayüzünün gereğinden fazla kalabalıklaştığını ifade ediyor. Mesaj özelliği, arkadaşlarla içerik paylaşımını kolaylaştırsa da bazı kullanıcılar için uygulamanın karmaşıklaşmasına yol açabilir. Bu özellikten rahatsız olan kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden mesajları devre dışı bırakma seçeneğine sahip.