Spotify Türkiye’de Soruşturma Genişliyor: ‘Cıstak’ Kaldırıldı

MÜZİK PİYASASINDA RÜŞVET İDDİALARI İLE SİTRENLER DİJİTAL OKTLARDA ODAK OLDU

Müzik dünyasının dijital devi Spotify, Türkiye’de gündemi meşgul eden rüşvet iddialarıyla bağlantılı olarak önemli bir tartışmanın merkezine oturdu. Birçok sanatçı ve müzik sektörü temsilcisi, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu belirterek şikayette bulundu. Öne çıkan bu noktada, popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddialarının olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Platformun yetkilileri ise bu iddialarla ilgili hemen harekete geçti.

2024’DEKİ BAŞARILI ŞARKI KALDIRILDI

Yaşanan gelişmeler sonrası 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olan “Cıstak”, Spotify Türkiye editörlerine yönelik başlatılan inceleme sonucunda platformdan kaldırıldı. Şarkının kaldırılma nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kaldırma kararının, Türkiye’deki editörlerle ilgili inceleme sonrası alınması dikkat çekici bir durum oluşturdu.

Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetler ile ilgili olarak bir dizi aksiyon aldı. Spotify’ın İsveç merkezine bağlı Türkiye editörlerine bu kapsamda bir soruşturma başlatıldı. Tartışmaların yoğunlaştığı platformla ilgili olarak 4 Temmuz’da Rekabet Kurumu, adil bir rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle bir inceleme başlattığını kamuoyuna duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelere şikayette bulunan sanatçılar da dahil oldu. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir.” diyerek duruma dikkat çekti. Diğer bir sanatçı Oğuzhan Koç ise, “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.” şeklinde ifadelerde bulundu.