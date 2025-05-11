Dünya

Sri Lanka’da Otobüs Uçuruma Düşti

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KAZA DETAYLARI

Sri Lanka’da ciddi bir trafik kazası yaşandı. Başkent Colombo’nun 140 kilometre doğusunda yer alan Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçurumdan aşağı düştü.

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, basın toplantısı yaparak kazanın sonucunu duyurdu. Kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

OTOBÜS YOLCUSU SAYISI

Polis, kaza anında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kaza, otobüs yolcuları için büyük bir trajedi olarak kayıtlara geçiyor.

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