SsangYong Modelleri Türkiye Pazarında Yeniden

Otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı, zira Güney Kore’nin ünlü markası SsangYong, 13 yıl aradan sonra 2024 yılında Türkiye pazarına geri dönüyor. Mart 2025’te, sürücüler gaz pedalına sonuna kadar basmaya hazır! 1954 yılından bu yana kalite ve performansı ile tanınan bu dev, Musso ve Korando gibi ikonik modelleriyle yeniden otomobil sahnesinde yer alacak. Enflasyon, ÖTV gibi faktörlerin sıfır araç almak isteyenler için oluşturduğu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, SsangYong her kesime hitap ederek bu rüyayı gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor.

actyon: GÜÇ VE ZARAFETiYLE SAHNEDEN VURUYOR!

Actyon modeli, cesur tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mart 2025’te piyasaya sürülecek olan 1.5 otomatik benzinli versiyonu 2.858.700 TL’den satışa sunulurken, 2024 versiyonu 2.758.700 TL ile biraz daha cazip bir fiyat etiketine sahip. Michelin’in gürültü önleyici lastikleri, elektrikli bagaj kapağı ve geniş iç hacmi ile bu SUV, hem şehir içi hem de Off-road sürüşlerde fark yaratmayı başarıyor.

torres evx: ELEKTRİKLİ BİR FIRTINA KOPARIYOR!

Torres EVX ise elektrikli SUV segmentinde devrim yaratan bir model olarak öne çıkıyor. 4×2 versiyonu 1.890.388 TL’den satışa sunulurken, 2024 versiyonu 1.920.388 TL gibi bir fiyatla premium bir seçenek sunuyor. 152,2 kW motor gücü ve WLTP standartlarına göre şehir içinde 635 km menzil sunmasıyla bu çevre dostu dev, performansı ile de şaşırtıyor. Şarj istasyonlarına doğru hız kazanın, bu etkileyici güzellikyi kaçırmayın!