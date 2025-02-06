SSB Başkanı Görgün Umman’ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde Türk savunma sanayi firmalarının temsilcileri, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte Umman’ın başkenti Muskat’a savunma sanayi alanında stratejik anlaşmalar imzalamak için bir ziyaret gerçekleştirdi. Anlaşmalarla ilgili konuşan Görgün, “Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi. Görgün ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile bir araya geldi. Ayrıca, Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile Büyükelçilikte bir toplantı düzenleyerek Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile potansiyel iş birliği konularını konuştular. Program çerçevesinde ASELSAN Umman Ofisi’nin açılışı da yapıldı.

UMMAN’A ZİYARETİN DEĞERLENDİRMESİ

Umman’a yapılan ziyaretin ardından, yeni açılan ofis ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti ile geçtiğimiz aylarda ülkemizde ağırladığımız Umman Sultanı Sayın Heysem bin Tarık’ın gerçekleştirmiş olduğu ziyareti akabinde, Türk Savunma Sanayii olarak Umman otoriteleri ile potansiyel iş birliği konularını görüşmek üzere Muskat’tayız. Ziyaret programımız kapsamında; dün Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile görüştük. Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile Büyükelçiliğimizde bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ANLAŞMALARIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Haluk Görgün, Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile de toplantılar yaparak iş birliği konularını ele aldıklarını belirtip, “Programımız kapsamında ASELSAN Umman Ofisi’nin açılışını da sektör temsilcilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Ziyaretimiz çerçevesinde, ASELSAN ve HAVELSAN firmalarımız savunma sistemlerinin satışına yönelik önemli sözleşmeler imzaladılar. Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayii alanında imzalanan bu stratejik anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ediyor. Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Umman’ın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.