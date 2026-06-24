SSB Kuantum Programı Tanıtıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı, YÖK ve üniversitelerin katılımıyla düzenlediği Kuantum Programı tanıtımında geleceğe yönelik stratejik hedeflerini açıkladı. SSB Başkanı Haluk Görgün, kuantum teknolojilerinin teorik alandan stratejik kabiliyete dönüştüğünü vurguladı. Bu teknolojiler kriptolojiden navigasyona kadar geniş bir yelpazede önem taşıyor. Görgün, dışa bağımlılığın egemenlik sorunu olduğunu belirtti.

KRİTİK TEKNOLOJİLERDE DIŞA BAĞIMLILIK EGEMENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Görgün, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın bir tedarik meselesi olmadığını söyledi. Bu durumun egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı liderliğinde dışa bağımlılığın azaltıldığını aktardı. Saha bilgilerinin hızlıca ürüne dönüştürüldüğünü belirtti.

YERLİ ÜRETİM GÜCÜ STRATEJİK ÖZGÜVEN OLUŞTURDU

Savunma sanayinde yerli üretim gücü birçok alanda dışa bağımlılığın yerini aldı. Türkiye’nin birikimi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Yıllar içinde olgunlaşan mühendislik aklı ve derinleşen ekosistem özgüven oluşturdu. Görgün, yalnızca ayakta kalmanın strateji olamayacağını vurguladı.

GENÇ MÜHENDİSLİK GÜCÜYLE STRATEJİK HEDEFLER

Görgün, insan kaynağının önemine dikkat çekerek Milli Yetkinlik Hamlesi programını hatırlattı. Savunma sanayinde yaş ortalamasının 34 olduğunu açıkladı. Bu rakam gelişmiş ülkelere göre en az 20 yıl daha genç bir kitleye işaret ediyor. Türkiye savunma sanayi ihracatında da 11’inci sırada yer alıyor.

İMZA TÖRENLERİYLE STRATEJİK PROJELER BAŞLATILDI

Etkinlik kapsamında stratejik öneme sahip projeler için imza törenleri yapıldı. Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi geliştirilmesi projesi imzalandı. Kuantum manyetometre kullanımı ve KERTERİZ projesi de tanıtıldı. Savunma sanayii kuantum teknolojileri iş birliği protokolü imzalanırken algoritma yarışması duyuruldu.