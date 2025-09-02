Stada Usulsüz Seyirci Sokulduğu Belirlendi!

GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün şikayeti üzerine Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 30 Ağustos’ta Rams Park Stadı’nda gerçekleştirilen maç sırasında stada usulsüz biçimde seyirci sokan kişiler hakkında gereken işlemleri başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, U.A. ve E.Z. isimli şahısların, karaborsacı olarak değerlendirilen M.P. ile işbirliği yaparak stada yasa dışı seyirci soktuğunu belirledi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen operasyon sonucunda, U.A. ve E.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, U.A. adına düzenlenmiş 1 adet sahte akreditasyon kartı, sahte isimlerle oluşturulmuş 3 adet sahte akreditasyon kartı ve 1 adet USB bellek bulundu. Bu işlemler, stadyum güvenliğinin sağlanması ve yasadışı faaliyetlerin önüne geçilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.