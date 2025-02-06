Standard Chartered’dan Bitcoin İçin 500 Bin Dolar Tahmini

KRİPTO PARA PİYASASINDA GÜNCEL SEVİYELER

Yeni günde Bitcoin 98.120 dolardan, Ethereum ise 2.838 dolardan işlem görüyor. Kripto para sektörünün toplam değeri 3,18 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin’in piyasa değeri 1,94 trilyon dolar, Ethereum’un ise 342 milyar dolar seviyesinde. Dün spot Bitcoin ETF’lerine 66,4 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken, spot Ether ETF’lerinde bu rakam 18,1 milyon dolar olarak kaydedildi. CoinTR Araştırma Departmanı’nın hazırladığı bültende, kripto para alanında önem taşıyan gelişmeler üzerinde duruluyor. Standard Chartered, Bitcoin fiyatının 500.000 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

GEORGE KENDRICK’İN GÖRÜŞLERİ

Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin’in 2028 yılına kadar 500.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bu öngörüyü, yatırımcı erişiminin artması ve volatilitenin azalması gibi iki temel faktöre dayandırıyor. Kendrick, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle yatırımcı erişiminin önemli ölçüde genişlediğini ve bugüne kadar 39 milyar dolarlık net girişin sağlandığını belirtiyor. Ayrıca, opsiyon piyasalarının büyümesi ve kurumsal yatırımcıların artışının Bitcoin’in oynaklığını da azaltacağını belirtiyor.

Kendrick, altın fiyatlarının 2004’te borsa yatırım ürünlerinin (ETP) piyasaya sürülmesinin ardından 4,3 kat arttığını hatırlatıyor. Bitcoin ETF’lerinin de benzer bir yol izleyeceğini ancak bu sürecin yedi yıl yerine iki yıl içinde gerçekleşeceğini ifade ediyor. Trump yönetiminin dijital varlıklarla ilgili düzenlemeleri gevşetmesi ve merkezi bankaların Bitcoin yatırımlarını değerlendirmesi gibi gelişmelerin bu yükselişi destekleyeceğini vurguluyor. Kendrick, Bitcoin’in 2025 sonunda 200.000 dolara, 2026’da 300.000 dolara, 2027’de 400.000 dolara ve 2028’de 500.000 dolara ulaşarak, 2029 sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını bekliyor.

MICROSTRATEGY’NİN YENİ HEDEFİ

MicroStrategy, dördüncü çeyrekte zarar bildirirken, yeni BTC $ Gain hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi. Bitcoin varlıklarıyla öne çıkan bu iş zekası firması, dördüncü çeyrek finansal verilerini açıkladı ve Bitcoin varlıklarını yalnızca üç ay içinde iki katına çıkardığını duyurdu. Şirket, bu dönemde 218.887 BTC alarak toplam Bitcoin varlıklarını 471.107 BTC’ye ulaştırdı. Bununla birlikte, operasyonel giderleri 1.1 milyar dolara çıkarak yıllık bazda %693 artış gösterdi ve 670.8 milyon dolarlık net zarar raporladı. Şirketin toplam geliri 120.7 milyon dolara ulaştı fakat piyasa beklentilerinin yaklaşık 3 milyon dolar altında kaldı.

MicroStrategy, Bitcoin yatırım stratejisini ölçmek amacıyla yeni bir performans göstergesi olarak BTC Gain ve BTC $ Gain metriklerini tanıttı. 2025 yılı için 10 milyar dolarlık BTC $ Gain hedefiyle güçlü kurumsal ve bireysel yatırımcı desteğiyle hissedar değerini artırmayı planlıyor. Ek olarak, STRK koduyla Nasdaq’ta işlem yapılacak dönüştürülebilir imtiyazlı hisseleri piyasaya süreceğini açıkladı. Kiralamak amacıyla adını Strategy olarak değiştirirken, yeni logosunda Bitcoin’e olan bağlılığını simgeleyen turuncu rengi benimsedi ve hisseleri çarşamba günü 336.70 dolardan kapandı. Şirketin piyasa değeri 85 milyar dolara taşıdı.

FDIC’DEN KRİPTO YENİLEMESİ

ABD’de kripto dostu Trump yönetimi, dijital varlıklara yönelik politika değişiklikleri çerçevesinde FDIC (Federal Mevduat Sigorta Kurumu), bankaların kripto sektörüne daha fazla erişimini sağlayacak yeni yönergeler hazırlıyor. Barron’s’da yayınlanan haberlere göre, düzenleyici kurum, bankaların onay almadan kripto alanında faaliyet göstermesine izin verebilecek. Bu değişiklikler arasında bazı çek hesaplarının blokzincire taşınmasını sağlayabilecek “tokenize mevduatlar” gibi yenilikler de yer alıyor. FDIC’nin bu adımı, bankaların kripto sektörüne girişini zorlaştıran düzenlemelerin gözden geçirilmesi sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. FDIC’nin geçici başkanı Travis Hill, bankaların kripto alanına girişteki yoğun denetim ve bürokratik engellerle karşılaştığını ifade ediyor. Ayrıca, Coinbase’in açtığı dava sonucunda mahkeme kararına bağlı olarak, bankalarla olan kripto yazışmalarına ait iç belgelerin yayımlanacağını belirtti. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle büyük finans kuruluşlarının hızlı bir şekilde kripto piyasasına girmesi bekleniyor. Bank of America CEO’su Brian Moynihan, yasal çerçeve netleştiğinde bankaların kripto işlemlerine aktif katılacağını doğruluyor.

BLACKROCK’UN YENİ PLANI

BlackRock, ABD’de başarılı olan spot Bitcoin ETF’sinin ardından Avrupa’da da Bitcoin’e dayalı bir borsa yatırım ürünü (ETP) sunmayı planlıyor. Bloomberg’in isimsiz kaynaklarına göre, yeni ürünün İsviçre merkezli olması bekleniyor. BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ETF’si, yaklaşık 57 milyar dolarlık yönetilen varlıkla en büyük Bitcoin tabanlı fon konumunda bulunuyor. Ancak Avrupa’daki kripto para ETP piyasası, 17,3 milyar dolarlık büyüklüğüyle ABD’ye göre oldukça küçük kalıyor. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, BlackRock’un Kanada’da uyguladığı düzenleyici stratejinin Avrupa’da geçerli olmayabileceğini, böylelikle şirketin burada farklı bir yaklaşım benimseyebileceğini ifade ediyor.