Stanisic’in Çocuğu İtmesi Olay Oldu!

NEYİ KONUŞUYORUZ: STANISIC’İN SKANDAL HAREKETİ

San Siro’da gerçekleşen maç, sadece sahadaki gol düellosuyla değil, Bayern Münih’li Josip Stanisic’in yaptığı skandal hareketle gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Inter ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanmış olan Inter, evinde oynadığı rövanşı 2-2 berabere tamamlayarak turu geçmeyi başardı. Ancak, maçın asıl dikkat çeken olayı Stanisic’in top toplayıcı bir çocuğu tabureden düşürmesi oldu. Bu durum taraftarları öfkelendirdi ve sosyal medya karıştı. Şu an herkes UEFA’nın vereceği kararı merakla bekliyor.

MAÇIN TEMPOSU VE GOL DÜELLOSU

Milano’daki San Siro stadyumunda geçen bu maç, tam anlamıyla bir gol düellosu haline geldi. İlk karşılaşmayı 2-1 kazanmış olan Inter, Bayern Münih’i evinde ağırladı. Maçın başında Bayern, 52. dakikada Harry Kane’in attığı golle öne geçti. Ancak Inter pes etmedi ve 58. dakikada Lautaro Martinez ile durumu eşitledi. Bunun üzerine, 62. dakikada Benjamin Pavard ile Inter tekrar öne geçti. Bayern Münih ise 76’da Eric Dier ile beraberliği sağladı. Ancak bu, Inter’in ilk maçtaki avantajıyla yarı finale geçmesine engel olamadı.

STANISIC’İN CENTİLMENLİK DIŞI HAREKETİ

Maçın sonlarına yaklaşıldığında, Bayern’in savunmacısı Josip Stanisic, oyunu hızlandırmak amacıyla top toplayıcı çocuğun yanına gitti. Sabırsız bir şekilde, çocuğu iterek top almak istedi. Evet, bu durum gerçekten yaşandı. Büyük bir futbolcu, bir çocuğa böyle bir hareket yapmaktan çekinmedi. Kameralar bu anı anbean kaydetti. Taraftarlar, bu olaya tepki gösterirken Bayern Münih’in yedek kulübesi bile şaşkınlık içerisinde kaldı. Bu olay, sosyal medyada gece boyunca gündemde kaldı.