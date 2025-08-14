Startup Burada GSYF, Borsa İstanbul’da İşlemde

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ÇIĞIR AÇAN ADIMLAR ATTI

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), önemli bir dönüm noktasına ulaşarak Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı’nda HTPSB koduyla işlem görmeye başladı. Bu gelişme sayesinde yatırımcılar, fonun portföyündeki fırsatlara ulaşma imkânı bulacak ve ikincil piyasalarda likidite avantajıyla desteklenecek. Startup Burada GSYF, yatırım stratejisini teknolojik odaklı, ölçeklenebilir ve geniş pazar potansiyeline sahip olan erken ve büyüme aşamasındaki girişimlere yönlendirmekte. Aynı zamanda Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu ile entegre bir şekilde çalışan fon, platformun Yatırım Komitesi’nden geçerek desteklenen girişim şirketlerine de yatırım yapıyor. Kuruluşundan bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren 17 girişime toplamda 240 milyon TL’den fazla kaynak aktaran fonun portföy büyüklüğü 570 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

Girişim Sermayesi Pazarı’NIN FIRSATLARI

Hedef Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ebru Avcı, Borsa İstanbul’un Girişim Sermayesi Pazarı’nın Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına sunduğu fırsatları vurguladı. Avcı, “GSYF’ler, yenilikçi fikirleri destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlıyor ve vergisel avantajlar, yatırım çeşitlendirmesi, profesyonel yönetim ve denetim gibi özelliklerle yatırımcılarına cazip yatırım imkânı sunuyor. Fonların daha geniş kitleye ulaşabilmesi için Girişim Sermayesi Pazarı da bu noktada önem kazanıyor.” sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, fonun yatırım stratejisinde Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu’nun deneyiminden yararlandıklarını, yenilikçi iş modelleri geliştiren, büyüme potansiyeli ve rekabet avantajı yüksek şirketlere yatırım yapmayı ve bu sayede yatırımcılarına yüksek oranda getiri sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Borsada İŞLEM GÖRMEK CRİTİK BİR ADIM

Startup Burada GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten, fonun borsada işlem görmeye başlamasının yatırım felsefesini daha geniş kitlelerle buluşturmak açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Özten, “Ülkemizde her geçen gün gelişmeye devam eden girişimcilik ekosisteminin hikayesine katkıda bulunabilmek bizler için gurur verici.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Girişimcilik ekosistemindeki bu tür gelişmeler, yatırımcılar için de yeni fırsatlar doğuruyor.