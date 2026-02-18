Steven Caulker Konyaspor Teknik Ekibine Katıldı

steven-caulker-konyaspor-teknik-ekibine-katildi

Steven Caulker Türkiye’ye Dönüş Yaptı

İngiliz futbolcu Steven Caulker, aktif futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig’de birçok takımda görev almasının ardından Türkiye’ye yeniden döndü.

TEKNİK EKBİ GÜÇLENDİ

Konyaspor’da, Caulker, Teknik Direktör İlhan Palut’un ekibine katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Steven Caulker’a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

PREMIER LİG’DE TECRÜBE SAHİBİ

Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısında adım atan Caulker, Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi ünlü kulüplerde 100’den fazla Premier Lig maçına çıkarak deneyimini artırdı.

SÜPER LİG’DE FARKLI TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

Türkiye’de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük takımlarında da forma giyen Steven Caulker, son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan’a transfer oldu. Burada hem futbolcu olarak hem de yardımcı antrenör olarak görev aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.