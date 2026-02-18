Steven Caulker Konyaspor Teknik Ekibine Katıldı

Steven Caulker Türkiye’ye Dönüş Yaptı

İngiliz futbolcu Steven Caulker, aktif futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig’de birçok takımda görev almasının ardından Türkiye’ye yeniden döndü.

TEKNİK EKBİ GÜÇLENDİ

Konyaspor’da, Caulker, Teknik Direktör İlhan Palut’un ekibine katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Steven Caulker’a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

PREMIER LİG’DE TECRÜBE SAHİBİ

Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısında adım atan Caulker, Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi ünlü kulüplerde 100’den fazla Premier Lig maçına çıkarak deneyimini artırdı.

SÜPER LİG’DE FARKLI TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

Türkiye’de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük takımlarında da forma giyen Steven Caulker, son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan’a transfer oldu. Burada hem futbolcu olarak hem de yardımcı antrenör olarak görev aldı.