Stratonikeia’da Tarihi Yapılar Restorasyonla Canlanıyor

STRATONIKEIA’DA KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve “gladyatörler kenti” olarak bilinen Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında yer alıyor. 1977’de başlayan kazı çalışmaları yıl boyunca sürüyor. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için büyük anlam taşıyan bu antik kentte yeni eserler ortaya çıkarılıyor ve tarihi yapılar restore ediliyor.

KARIA BÖLGESİNİN ÖNEMİ

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karia bölgesinin en mühim kentlerinden biri olan bu tarihi alanda, antik dönemlerden günümüze kadar gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.