More
Gündem

Stratonikeia’da Tarihi Yapılar Restorasyonla Canlanıyor

stratonikeia-da-tarihi-yapilar-restorasyonla-canlaniyor

STRATONIKEIA’DA KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve “gladyatörler kenti” olarak bilinen Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında yer alıyor. 1977’de başlayan kazı çalışmaları yıl boyunca sürüyor. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için büyük anlam taşıyan bu antik kentte yeni eserler ortaya çıkarılıyor ve tarihi yapılar restore ediliyor.

KARIA BÖLGESİNİN ÖNEMİ

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karia bölgesinin en mühim kentlerinden biri olan bu tarihi alanda, antik dönemlerden günümüze kadar gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Müşterilerle Kavga: Garson Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesindeki bir eğlence mekanında hesap anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan garson Ekrem Bolkaç (25) yaşamını yitirdi.
Gündem

Prens Harry ve Meghan Markle Aşkını Gösterdi

İngiliz kraliyet ailesini bırakarak ABD'ye yerleşen asi prens ve gelin, beş yıl geçmesine rağmen yaptıklarıyla hala yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.