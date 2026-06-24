Su Atacan Liseden Mezun Oldu

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Mezuniyet töreninde gülümseyen genç bir kız ve ailesi
Su Atacan, mezuniyet töreninde ailesinin gururuyla yeni bir hayata adım attı.
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın 17 yaşındaki kızları Su Atacan, lise eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşanırken Su’nun ailesi büyük gurur yaşadı. Anne Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu mutluluğu herkesle paylaştı. Pınar Altuğ, “12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden” dedi. Ardından “Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

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