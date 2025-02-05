Şubat Ayı Engelli ve Yaşlı Maaşları Yatıyor

ENGELLİ VE YAŞLI SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara sunulan sosyal yardım programlarının önemini vurguladı. Bu programlarla birlikte, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların toplumsal hayata tam katılımlarının ve bağımsız yaşamalarının desteklendiğini ifade etti. Şubat ayı için 3,8 milyar TL yaşlı aylığı ve 3 milyar TL engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar TL’nin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞINDAKİ ARTIŞ

Memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte, 65 yaş aylığı da artış gösterdi. 2025 yılı itibarıyla 65 yaş aylığı, 4.181,63 TL’den 4.664 TL seviyesine yükseldi. Engelli aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artıyor. Ancak, bu durum engellilik oranına göre farklılık gösteriyor. Engelli Aylığı (%40-69) 3.723,27 TL, Engelli Aylığı (%70 ve üzeri) ise 5.584,90 TL olarak belirlenmiş durumda.

MAAŞLARIN SORGULANMASI

Yaşlılık ve engelli maaşlarının hesabına yatırılıp yatırılmadığı, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesi aracılığıyla sorgulanabilir. Bu süreç, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.