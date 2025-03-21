Şubat Ayında Kapanan Şirket Sayısı Açıklandı

ŞUBAT AYI ŞİRKET KURULUŞ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına dair şirket kuruluşu ve kapanışı istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 17,3 oranında düştüğü, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 14 kayıp yaşandığı belirtildi. Ancak kooperatif sayısında yüzde 10,2’lik bir artış meydana geldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısının yüzde 12, kooperatiflerin yüzde 42,7 ve gerçek kişi ticari işletmelerinin ise yüzde 38 oranında azaldığı kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına bakıldığında, kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 ve kooperatif sayısı yüzde 20,7 oranında gerilerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 arttı. Kapanan şirket sayısında ise yüzde 11,8; gerçek kişi ticari işletmelerinde yüzde 29,6 ve kooperatiflerde yüzde 9,6’lık bir azalma görüldü.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Şubat ayında kurulan toplam 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3’ünün limitet şirketler, yüzde 10,7’sinin anonim şirketler ve yüzde 2’sinin kooperatiflerden oluştuğu ifade edildi. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul’da, yüzde 11,4’ü Ankara’da ve yüzde 6,8’i İzmir’de kuruldu. Geçtiğimiz ay boyunca tüm illerde şirket kuruluşları gerçekleşti. Sektörel dağılımda, kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 964’ü ticaret alanında, 1394’ü inşaat sektöründe ve 1240’ı imalat alanında faaliyete başladı. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise 585’i inşaat, 486’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı ile 114’ü imalat sektöründe hizmet vermeye başladı.

KAPANAN ŞİRKETLERİN DURUMU

Kapanan şirket ve kooperatifler arasında 622’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı ile 246’sının imalat sektöründe, 153’ünün ise inşaat faaliyet alanında faaliyet gösterdiği belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 557’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 262’sinin inşaat, 156’sının ise imalat sektöründe faaliyet yaptığı kayıtlara geçti. Şubatta 184 kooperatif kurulurken, bunların 118’i konut yapı, 29’u işletme, 8’er tanesi ise tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi alanında işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLER

Geçen ay içerisinde 495 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerden 21’i İran, 12’si ise Almanya ortaklı olarak faaliyete geçti. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 64’ü anonim, 431’i limitet şirket statüsünde faaliyete başladı. Bu şirketlerin 123’ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 46’sı bilgisayar programlama faaliyetleri, 42’si ise işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri alanında kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 76,3’ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.