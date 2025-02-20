Şubat Ayında Tüketici Güveni Arttı

TÜİK’TEN TÜKETİCİ GÜVEN ENDİKSI VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini duyurdu. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ocakta 81 düzeyindeyken, şubatta yüzde 1,4 artışla 82,1 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, Haziran 2023’ten sonra en yüksek rakama ulaşmış oldu. O dönem, endeks 85,1 seviyesini görmüştü.

MADDİ DURUM VE BEKLENTİLERDE ARTIŞ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ocakta 64,8 iken, şubat ayında yüzde 1,1 artışla 65,6’ya çıktı. Gelecek 12 aylık süreçte hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ocakta 80,5 iken, bu ay yüzde 3,1 artış göstererek 83,1 seviyesine ulaştı. Geçen ay 79,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, şubat ayında yüzde 0,3 yükselişle 79,3 seviyesine geldi. Ayrıca, gelecek 12 aylık süreçte dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ocakta 99,4 iken, bu ay yüzde 1 artışla 100,3 olarak hesaplandı.