Şubatta Kapanan Şirket Sayısı Açıklandı

ŞUBAT AYI ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şubat ayına dair kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıkladı. Verilere göre, şubat ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 14 düşüş gösterirken, kooperatif sayısı yüzde 10,2 artış sağladı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 12, kooperatif sayısında yüzde 42,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 38 azalma kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına bakıldığında, kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 ve kooperatif sayısı yüzde 20,7 düşerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 artış göstermiştir. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,6 ve kooperatif sayısı yüzde 9,6 azalmıştır.

ŞİRKET KURULUŞLARI VE KAPANAN ŞİRKETLER

Söz konusu ayda 9 bin 315 şirket ve kooperatif kuruldu. Yüzde 87,3’ünü limitet şirketler, yüzde 10,7’sini anonim şirketler ve yüzde 2’sini kooperatifler oluşturdu. Kuruluşların yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,4’ü Ankara ve yüzde 6,8’i İzmir’de gerçekleşti. Tüm illerde şirket kuruluşlarının yapıldığı görüldü. Kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 964’ü ticaret, 1394’ü inşaat ve 1240’ı ise imalat sektörlerinde faaliyete geçti. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 585’i inşaat, 486’sı toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 114’ü de imalat alanında işbaşı yaptı. Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 622’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 246’sı imalat ve 153’ü de inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 557’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 262’sinin inşaat ve 156’sının imalat sektörlerinde yer aldığı belirlendi. Şubatta 184 kooperatif kuruldu; bunların 118’i konut yapı, 29’u işletme, 8’er tanesi tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi alanında faaliyete geçti.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLER

Aynı dönemde 495 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerden 21’i İran, 12’si Almanya ortaklı olarak faaliyet göstermeye başladı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 64’ü anonim, 431’i limitet şirket olarak kaydedildi. Bu şirketlerin 123’ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 46’sı bilgisayar programlama faaliyetleri ve 42’si işletme ile diğer idari danışmanlık alanlarında kuruldu. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 76,3’ü yabancı sermaye payından oluşmaktadır.