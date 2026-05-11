Suç Ağı Çökertildi: 8,7 Milyar TL Operationsu Başarıyla Tamamlandı

Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonuyla önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor.

SUÇ ODAKLARININ NEFESİ KESİLİYOR

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Suçla mücadelede taviz vermeyeceklerini dile getiren Bakan Gürlek, “Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır.” şeklinde konuştu.

DARMADAĞIN EDİLEN SUÇ AĞI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik olarak 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8,7 milyar TL’lik büyük bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyonda, tüm sorumlulara ilişkin adli işlemler sürdürülüyor.

Gürlek, açıklamasının devamında “Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

