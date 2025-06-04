Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik olarak sürdürülen suç örgütü soruşturması kapsamında, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da dahil olduğu 14 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma hemen devam ediyor. Bu çerçevede emniyetteki işlemleri sonrasında İstanbul Adliyesine getirilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin hakimlik işlemleri sonuçlandı.

HAKİMLİK TUTUKLUMA KARARLARI ALDI

Hakimlik tarafından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu’nun tutuklanmasına hükmedildi. Diğer şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması karara bağlandı.

AKTAŞ’IN İFADESİ VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma çerçevesinde, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini üstlendiği öne sürülen suç örgütüne dair ifadesinde, özellikle Beşiktaş Belediyesi durumu dahil olmak üzere ihaleleri aldığı yerlerdeki belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini gerçekleştirdiklerini aktardığı belirtildi. Savcılık, Aktaş’ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkanları ve yardımcıları ile ilişkili bireyler hakkında verdiği bilgiler eşliğinde yaptığı araştırmalarda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın da içinde bulunduğu 27 şüpheli hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararının alındığı ifade edildi.