Motosiklet Kazasında İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, M.C. yönetimindeki 34 CCS 040 plakalı otomobilin, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpması sonucu ne yazık ki iki kardeş hayatını kaybetti.

KAZADA İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile onun arkasındaki kardeşi Ali Cemali ağır yaralandı.

AĞIR YARALILAR HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı iki kardeş, ambulansla acil olarak Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.