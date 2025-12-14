Artvin Sanayi Sitesi’nde Yangın Paniği Yaşandı

Yangın, Artvin Sanayi Sitesi’nde meydana geldi

Hanlıköy Mahallesi’nde yer alan Artvin Sanayi Sitesi’ndeki iki katlı bir hırdavat dükkanında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkışı gerçekleşti. Olayı gören çevre sakinleri derhal durumu yetkililere bildirdi ve vakit kaybetmeden polis, sağlık ekipleri ile çok sayıda itfaiye timi olay yerine intikal etti.

Yeniden Alevlenme Durumları İle Mücadele

Yangın alanında kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması, ateşin zaman zaman yeniden alevlenmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangınla mücadelede uzun süren çalışmalar yaparak alevleri kontrol altına aldı.

Hırdavat Dükkanında Hasar Meydana Geldi

Yangın tamamen söndürüldükten sonra, hırdavat dükkanında ciddi hasarların meydana geldiği belirlendi.