Artvin Sanayi Sitesi’nde Yangın Paniği Yaşandı

artvin-sanayi-sitesi-nde-yangin-panigi-yasandi

Yangın, Artvin Sanayi Sitesi’nde meydana geldi

Hanlıköy Mahallesi’nde yer alan Artvin Sanayi Sitesi’ndeki iki katlı bir hırdavat dükkanında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkışı gerçekleşti. Olayı gören çevre sakinleri derhal durumu yetkililere bildirdi ve vakit kaybetmeden polis, sağlık ekipleri ile çok sayıda itfaiye timi olay yerine intikal etti.

Yeniden Alevlenme Durumları İle Mücadele

Yangın alanında kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması, ateşin zaman zaman yeniden alevlenmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangınla mücadelede uzun süren çalışmalar yaparak alevleri kontrol altına aldı.

Hırdavat Dükkanında Hasar Meydana Geldi

Yangın tamamen söndürüldükten sonra, hırdavat dükkanında ciddi hasarların meydana geldiği belirlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.