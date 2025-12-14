Belarus Ve ABD İlişkileri Normalleşiyor: Yaptırımlar Kaldırıldı

belarus-ve-abd-iliskileri-normallesiyor-yaptirimlar-kaldirildi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Özel Temsilcisi John Coale ile başkent Minsk’te gerçekleştirdiği iki günlük görüşmelerin ardından, ilişkilerin normalleşmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı. Coale, görüşmelerin “oldukça verimli” geçtiğini ifade ederek, Washington ve Minsk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına somut adımlar atıldığını belirtti.

YAPTIRIMLAR KALKACAK, MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILACAK

Coale, diyalog sürecinin ilerlemesiyle birlikte, “Yaptırımlar kaldırılıyor, mahkumlar serbest bırakılıyor. Diyalog ilerledikçe ilişkilerimiz de güvene dayalı bir sürece evriliyor” şeklinde konuştu. ABD’nin, Belarus’un önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum konusunda uygulanan yaptırımları derhal kaldırmayı kabul ettiği duyuruldu.

UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞMELERDE YER ALDI

Özel Temsilci, yapılan görüşmelerde Ukrayna’daki savaşın ve Belarus’un, Rusya ile yürütülebilecek olası müzakerelerdeki rolünün de masaya yatırıldığını ifade etti. Coale, normalleşme sürecinin ileride başka yaptırımların kaldırılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

AF KARARI: 123 MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Diplomatik temasların neticesinde Belarus yönetimi, 2020 protestoları sonrası tutuklanan muhalif isimlerin de aralarında bulunduğu 123 mahkumun affedildiğini açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova ve Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Ales Bialiatski’nin de bulunduğu kaydedildi. Özgürlüğüne kavuşan mahkumlar, ABD’nin Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki Büyükelçiliği’nde karşılandı.

DİĞER AFP KARARLARI DA GÜNDEMDEYDİ

Lukaşenko, önceki aylarda ABD Başkanının siyasi tutukluların serbest bırakılması yönündeki çağrılarından sonra eylül ayında 52 mahkum için af kararı aldığını bildirmişti. Bu yeni gelişme, Belarus ile ABD arasında yeni bir diplomatik sürecin başlangıcını teşkil eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

