Peter Greene New York’ta Evinde Ölü Bulundu

Peter Greene’den Acı Kaybın Haberi

‘Pulp Fiction’ ve ‘The Mask’ gibi önemli yapımlarda sergilediği performanslarıyla tanınan oyuncu Peter Greene’in vefat ettiği bildirildi. Greene’in, New York’un Lower East Side bölgesindeki dairesinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Mail Online’da yer alan bilgilere göre, oyuncunun cansız bedeni 12 Aralık Cuma günü saat 15.25 sıralarında evinde hareketsiz bir şekilde tespit edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Greene’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polis kaynakları, ölüm olayının şüpheli olmadığını, kesin ölüm sebebinin ise adli tıp raporunun ardından netlik kazanacağını aktardı.

MENAJERİNDEN Duygusal Veda

Peter Greene’in menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun kaybı üzerine yaptığı değerlendirmede, “Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

PETER GREENE KİMDİR

Peter Greene, New Jersey’nin Montclair kentinde dünyaya gelmiştir. 15 yaşında evini terk ederek New York sokaklarında yaşamaya başlayan Greene, genç yaşlarda madde bağımlılığı ile mücadele ettiğini dile getirmiştir. 1996’da yaşadığı intihar girişiminin ardından tedavi süreci geçiren oyuncu, sonraki yıllarda bağımlılık ile olan savaşını sürdürdü. Kariyeri boyunca genellikle sert ve karanlık karakterlerle anılan Greene, ‘Pulp Fiction’ ve ‘The Mask’ gibi yapımların da aralarında bulunduğu yaklaşık 95 film ve dizide yer aldı.

SİNEMA DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Güçlü karakterler ve özgün oyunculuğuyla tanınan Peter Greene, Hollywood’da karakter oyunculuğunun önde gelen isimlerinden biri olarak anılıyordu. Ölümü, sinema camiasında büyük bir hüzün yarattı.