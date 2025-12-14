Adana’da Otomobil Patladı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana’da Acı Bir Olay

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi’nde, İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.

Patlamada Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri sürücü Doğan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Patlama noktasında detaylı bir inceleme çalışması başlatılırken, Doğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.