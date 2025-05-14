Sudan Zehirlenen 69 Kişi Hastaneye Gitti

Merkeze bağlı dört köyde sağlık sorunları yaşandı

Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısıyla kentteki hastanelere başvurdu. Yapılan tedavi sonrası tüm kişiler taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, bu köylerde sudan alınan numuneleri laboratuvara göndermesi gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklama

Bolu Valiliği, 11 Mayıs akşamı saat 21:00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların alınması sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bir inceleme sürecinin hemen başlatıldığını aktardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ortak su kaynağından faydalandığı belirlenen Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer sıkıntılara sahip kişiler de incelemeye dahil edildi. Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir kişi gözlem amacıyla hastaneye yatırılmıştır. Bu kişinin de taburcu edilmesi planlanmaktadır.”

ilk laboratuvar sonuçları olumlu

Valilik açıklamasında, alınan ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı ifade edilirken, “Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuyla ilgili tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.