Sudan Zehirlenen 69 Kişi Tedavi Edildi

69 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan toplam 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Yapılan tedavilerin ardından bu kişiler taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dört köyde sudan alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BOLU VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Mayıs’ta saat 21.00 civarında Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapıldığı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir inceleme başlatıldığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aynı su kaynağından beslenen Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuran kişilerin incelemeye alındığı aktarıldı. Açıklamada, “Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır.” denildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI NORMAL

Açıklamada, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı belirtilerek, “Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.” ifadesine yer verildi.