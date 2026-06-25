Sude Burcu Doğum Öncesi Bikinili Poz Paylaştı

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Dört kişi, bir mekanda gülümseyerek poz veriyor
Sude Burcu, hamilelik sürecini tatil anılarıyla paylaşarak mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Survivor 2022’de tanışıp evlenen Mert Öcal ve Sude Burcu çifti bebek bekliyor. Hamilelik heyecanı yaşayan Sude Burcu, sosyal medya hesabından bikinili karnı burnunda pozlarını paylaştı. Çift, yıllar önce Survivor’da mücadele etmiş ve sonrasında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde anne baba olmaya hazırlanan ikiliden Sude Burcu tatil karelerini yayınladı. Mutlu evlilikleri devam eden çift, büyük bir heyecanla bebeklerini bekliyor.

SURVİVOR AŞKI NİKAHLA TAÇLANDI

Mert Öcal, Sude Burcu ile 2022 yılında aile arasında nişanlandı. Survivor All Star 2022’ye aşklarıyla damga vuran ikili, 2024 Eylül’de evlendi. Öcal daha önce evlilikle ilgili samimi açıklamalar yapmıştı.

BEBEK MÜJDESİ VERİLDİ

Öcal ile Burcu, Instagram’dan paylaştıkları karelerle bebek beklediklerini duyurdu. Sosyal medyada mutluluk pozları paylaşan ikiliden yeni bir paylaşım geldi. İlk kez anne olacak Sude Burcu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Çiftin kız bebek sahibi olacağı öğrenildi. Pembeler içinde poz veren Sude Burcu duygularını paylaştı. “Ailemize minik bir prenses katılıyor” ifadelerini kullandı. Güzel dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

TATİL POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Doğum öncesi güneş ve denizin tadını çıkaran Burcu, sosyal medyada paylaşım yaptı. Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü isim, bikini ve mayolu pozlarını paylaştı. “Güzel anılar biriktiriyorum” notuyla yayınladığı kareler yoğun ilgi gördü.

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