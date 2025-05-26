Şükriye Aci’nin Ne Aldığı Belli

OĞUZ MURAT ACI’NIN TRAFİK KAZASI VE İÇİNDE BULUNDUĞU OLAYLAR

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Kazadan sonra Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçması, Türkiye’de büyük bir tartışma başlattı. Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi, hem kamuoyu hem de aile içinde derin etkiler yarattı. “100 milyon TL’lik kan parası” iddiaları yalanlansa da, Akşam Gazetesi, Şükriye Aci’nin 20 milyon TL nakit ve Kadıköy Emlak Konutları’ndan 2 adet 2+1 daire aldığına dair haberler yayınladı.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZA VE KAÇIŞ

1 Mart 2024’te Eyüpsultan’da, Oğuz Murat Aci ve arkadaşları, arızalanan ATV’lerini tamir etmek üzere emniyet şeridine park etmişti. Ancak Timur Cihantimur’un kullandığı Porsche marka otomobil, ATV’lere çarparak Aci’nin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçtı. 23 Mayıs 2024 tarihinde kırmızı bültenle aranan ikili, Boston’da yakalandı ve Türkiye’ye iadelerine karar verildi. Ancak iade süreci henüz tamamlanmadı.

ŞÜKRİYE ACI’NIN ŞİKAYETİ VE TAZMİNAT İDDİALARI

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur ve diğer şüpheliler hakkındaki şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçeyle geri çekti. Dilekçesinde, “Maddi ve manevi zararlarımız, Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılanmıştır” ifadesine yer verdi. Akşam Gazetesi, Şükriye Aci’nin Kadıköy Emlak Konutları’ndan 2 adet 2+1 daire ve 20 milyon TL nakit aldığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak kamuoyunda dolaşan “100 milyon TL kan parası” iddiası, Şükriye Aci ve avukatı Ahmet Aslan tarafından reddedildi. Aci, “Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLE İÇİ TARTIŞMALAR VE GERGİNLİKLER

Şükriye Aci’nın şikayetini geri çekmesi, Aci ailesi arasında büyük bir tartışma başlattı. Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, gelinine sert tepki göstererek, “Oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum. Mesele para alması değil, avukatların bu işten para kazanması” dedi. Özer Aci ayrıca, Şükriye’nin ekonomik sıkıntı çekmediğini, Göktürk’te 6 milyon TL’lik bir daire ve 2 milyon TL’lik bir araç aldığını öne sürdü.