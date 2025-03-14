Şükrü Genç DHKP-C Soruşturmasında Tutuklandı

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul’da DHKP-C silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu kapsamda, Şükrü Genç’in emniyetteki ifadesi kamuoyuyla paylaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrasında, aralarında Şükrü Genç’in bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve Genç mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, 8 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DHKP-C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “İhtiyaç Komitesi” (İKOM) adı altında bir yapı oluşturduğu tespit edildi. 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde, başka bir şirket aracılığıyla örgüte finansal destek sağlandığı iddia edilmektedir. Bu iddialar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir örgüt mensubunun ifadeleriyle destekleniyor. Toplamda 38 şüpheli belirlenirken, 34’ü gözaltına alındı; 2 şüphelinin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu bildiriliyor.

ŞÜKRÜ GENÇ’İN SUÇLAMALARI REDDİ

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyette verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Genç, “Ben DHKP-C Silahlı Terör Örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadım. Mahallede örgüt adına yapıldığı devletin kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın yıkım kararı vardı.” dedi. Genç, bu ifadeleriyle örgüte destek sağlamak yerine, aksine örgüte ait bir yapının yıkımında görev aldığını savundu.

TUTUKLAMA TALEPLERİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 26’sı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bu şüpheliler arasında Şükrü Genç’in yanı sıra o tarihte Ataşehir Belediyesi Başkanı Özel Kalemi olarak görev yapan Melih Morsümbül de yer alıyor. Mahkeme, Şükrü Genç’in tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler hakkında henüz bir karar açıklanmadı. 8 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

İDDİALAR VE FİNANSMAN AKTARIMI

Soruşturma, DHKP-C’nin “İhtiyaç Komitesi” (İKOM) aracılığıyla belediyelerden finansal destek talep ettiğini ve bu taleplerin 2014-2016 yıllarında karşlandığını öne sürüyor. İddialara göre, Kazova Tekstil adlı firma, örgüt tarafından ele geçirilmiş ve bu firma üzerinden Sarıyer ve Şişli belediyelerinin ihalelerine katılarak örgüte para aktarılmış. Mülkiye müfettişlerinin incelemelerinde, ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği, alımların piyasa fiyatlarının üzerinde gerçekleştiği ve ürünlerin kimlere dağıtıldığı konusunda belirsizlikler olduğu belirtildi. Bu yöntemle toplamda 22 milyon 870 bin TL’nin örgüte aktarıldığı iddialar arasında.

KAMUOYUNDA YAŞANAN REACTIONS

Şükrü Genç’in tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu soruşturma, CHP’li belediyelerin geçmişteki faaliyetlerini mercek altına alırken, siyasi çevrelerde tartışmalara yol açtı. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “mağdur”, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül ise “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.