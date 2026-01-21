Süleyman Şah Türbesi PKK/SDG İşgalinden Kurtarıldı

suleyman-sah-turbesi-pkk-sdg-isgalinden-kurtarildi

Destansı zafer…

Suriye ordusu, gün ortası saatlerinde Halep’e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla meydana gelen şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine giriş yaparak önemli bir ilerleme kaydetti. Fırat Nehri’nin batısındaki Suriye güçleri, nehrin karşısındaki yüksek arazide bulunan teröristlerin yoğun ateşi nedeniyle köprüyü geçemediği için Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı.

ŞAM YÖNETİMİ VE ÖRGÜT ARASINDA ATEŞKES

Sırrin’den kuzeye doğru, Ayn el-Arab ilçesi istikametinde ilerleyen Suriye ordusu, Karakozak köyü çevresinde kontrol sağladı. Bu bölge, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında 20.00’de uygulanmaya başlanan ateşkesten önce, 19.00 civarında Suriye ordusunun denetimine girdi.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KURTARILDI

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/SDG’den geri aldığı Karakozak köyü çevresindeki Süleyman Şah Türbesi, havadan görüntülenerek kaydedildi.

BÖLGEDE MAYIN TEHDİDİ

Süleyman Şah Türbesi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bu alana Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla tuzakladığı bir noktada bulunuyor. Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzakları etkisiz hale getirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

