Süleyman Soylu’dan Barış Terkoğlu’na Sert Cevap

Gazeteci Barış Terkoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasındaki bir itirafçının açıklamalarını aktarırken, “Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu.” şeklindeki ifadelerine eski İçişleri Bakanı Soylu’dan sert bir karşılık geldi. Soylu, “Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.” dedi.

SANAL ARAMALARIN AÇIKLAMASI

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Soylu, haberle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Burada, “Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok.” dedi. Üzüntüsünü dile getirerek, 22 Kasım’da katıldığı Trabzon Kitap Fuarı’ndayken, kendisini görüntülü arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının çarpıtılarak sunulduğunu ifade etti. Soylu, “İsmim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.” sözleriyle duruma sert bir tepki verdi.

İFTERLERE VE İFTİRALARA DİKKAT

Ayrıca Soylu, kendisi hakkında yapılan suçlamaların ve iftiraların haysiyetsizlik olduğunu belirterek, “FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan” ya da “alem yaparken Soylu’yu arardı” gibi başlıkların da şerefsizlikte bir sınır tanımadığını vurguladı. “Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.” diyerek kendini savundu. Allah’ın her şeye kadir olduğunu hatırlatarak, “Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur.” ifadeleriyle de durumu özetledi.

BASINDA ÖNE ÇIKAN İFADELER

Terkoğlu, Onlar TV’de yapmış olduğu yorumlar esnasında, itirafçının “Mehmet Akif’in, maaşı dışında elde ettiği kaynağı belirsiz paraları Serkan Topel’e verdiği” yönündeki açıklamalarını paylaştı. Bunun yanı sıra, Topel’in HaberTürk’ü kullanarak sevmediği kişilere karşı yayınlar yaptırdığı ve yargı ile bağlantılarını kullanarak belirli kişiler hakkında tahliye kararları aldırdığı yönündeki iddialara da değinildi. Terkoğlu’nun aktardığına göre, Mehmet Akif’in, Süleyman Soylu’yu görüntülü aradığı durumlar, Terkoğlu’nun gündemini oluşturdu ve dikkat çekici bilgilerle dolu bir çerçeve oluşturdu.

MEHMET AKİF ERSOY’UN GÖZALTINA ALINMASI

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 9 Aralık’ta jandarma tarafından gözaltına alındı. Başsavcılık, Ersoy hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak”, “Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” ve “Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak” iddialarıyla soruşturma başlattı. Ersoy’un yanında,rahatlıkla gözaltına alınan diğer isimler de oldu. Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.