Sultanbeyli’de Motosikletle Yatak Taşınmış

OLAYIN YERİ VE GÖRÜNTÜLER

Sultanbeyli TEM Otoyolu Yanyolu üzerinde ilginç bir olay gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsünün çift kişilik bir yatak taşırken görüntülendiği bildiriliyor. Motosikletli, aracının plakasını bir çanta ile kapatarak dikkat çekmekten kaçınmaya çalışıyor.

TRAFFİKTE İLERLEYEN MOTOSİKLET

Görüntülerde, sürücünün yatakla birlikte trafikte ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Diğer bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, sıradışı taşıma yöntemleri hakkında merak uyandırıyor.