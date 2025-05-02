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Sultangazi’de Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Talihsiz hadise, Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi’nde yer alan bir binada saat 16.20 civarında gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ VE SONUÇLARI

İddiaya göre, Liyadin Şimşek, oğlunun bulunduğu kata çıkmak için asansör çağırdı. Ancak asansör kapısının, kabin gelmeden açılması üzerine içeri adım atan kadın, giriş kattan eksi ikinci kata kadar düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ettikten sonra, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Liyadin Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından itfaiye, Şimşek’in cenazesini bulunduğu yerden çıkardı. Cenaze, otopsi işlemleri gerçekleştirileceği için hastane morguna kaldırıldı.

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