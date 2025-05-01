Sultangazi’de Asansöre Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN MECBURİYETİ

Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi’nde bulunan bir yapı içerisinde, saat 16.20 sıralarında talihsiz bir durum gerçekleşti. İddialara göre, oğlunun yaşadığı kata erişmek isteyen Liyadin Şimşek, asansör çağırdı. Ancak, asansörün kapısının kabin gelmeden açılması sonucunda içeriye girdiği anda kadın, giriş kattan eksi ikinci kata düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında Liyadin Şimşek’in yaşamını yitirdiğini saptadı.

İNCELENMELER VE CENAZE İŞLEMLERİ

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından itfaiye ekipleri, Şimşek’in cenazesini bulunduğu yerden kaldırarak otopsi işlemleri için hastane morguna taşıdı.